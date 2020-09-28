Верховный суд России рассмотрит иск Генпрокуратуры о конфискации имущества Рауфа и Рауля Арашуковых

Генпрокуратура добивается изъятия активов у бывшего сенатора Рауфа Арашукова на полтора миллиарда рублей. Прокуроры ранее в ходе проверки нашли разницу между доходами в прошлом сенатора и его родственников и стоимостью активов, которые им принадлежат. Как отмечает агентство РИА Новости имущество, конфискации которого требует надзорное ведомство, приобреталось многие годы, начиная с 2007-го. За это время у Арашуковых по версии прокуратуры появилось более 70-ти объектов недвижимости, в том числе квартиры, жилые дома, ресторан, трехэтажный отель, а также автомобили и предметы роскоши. Защита Арашуковых считает, что все имущество они приобретали законно, и ни о каких полутора миллиардах речи быть не может. Одновременно с иском о конфискации имущества генпрокуратура просит изменить его подсудность: там считают, что объективное рассмотрение заявления по месту регистрации Арашуковых в Карачаево-Черкесии невозможно.

Обвиняемые провели в СИЗО больше полутора лет. Экс-сенатора Рауфа Арашукова обвиняют в организации двух убийств, участии в преступном сообществе и других преступлениях. Под следствием по тем же статьям находится и Рауль Арашуков, отец экс-сенатора. Фигуранты вину не признают.