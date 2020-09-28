Алексей Навальный подтвердил встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, пока он находился в клинике Charité

Политик пишет в Твиттере, что очень признателен ей за это. При этом он отмечает, что это была частная встреча и разговор с семьей, и призывает не называть визит секретным. О том, что канцлер Германии побывала в клинике, пишет журнал Der Spiegel.

В клинику «Шаритэ» Ангела Меркель приехала в условиях полной секретности, пишет «Шпигель» без ссылок на источники. Когда это произошло и был ли Алексей Навальный в тот момент в сознании, журнал не уточняет. Авторы публикации отмечают, что своим визитом Меркель подчеркнула солидарность правительства Германии с Алексеем Навальным. Ранее немецкий телеканал ZDF сообщал, что российскому политику был присвоен статус «гость канцлера» для максимальной защиты со стороны полиции. Алексей Навальный провел в коме почти три недели. Недавно его выписали из больницы, в Германии он проходит курс реабилитации.

Журнал Der Spiegel отмечает, что власти Германии не сомневаются в том, что за попыткой убийства главного критика Кремля стоят российские госорганы. В публикации отмечается, что боевой нейротоксин «Новичок», следы которого нашли в биоматериалах Навального лаборатории в Германии, Франции и Швеции, слишком сложен в получении и применении, чтобы его могли использовать криминальные структуры.

Der Spiegel отмечает, что уже на этой неделе Организация по запрещению химического оружия может объявить о результатах своей экспертизы.