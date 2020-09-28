Ереван при необходимости может обратиться к России с просьбой о новых поставках оружия

Как заявил агентству РИА Новости посол Армении Вардан Тоганян, пока речи о внешней военной помощи Армении не идет. При этом он напомнил, что Ереван и Москва являются союзниками с соответствующими обязательствами. Сегодня в МИДе России сказали, что обострение ситуации в Нагорном Карабахе является очень опасным с учетом того, что стороны впервые за долгое время применяют тяжелое вооружение. Замглавы внешнеполитического ведомства Андрей Руденко сообщил, что Россия находится в постоянном контакте с Францией и США в связи с эскалацией карабахского конфликта. Вслед за Москвой и рядом европейских стран обеспокоенность ситуацией в регионе выразил Дональд Трамп.

Судя по сообщениям из Еревана и Баку, бои продолжаются. При этом Армения и Азербайджан отрицают информацию о гибели сотен своих военнослужащих в Нагорном Карабахе.

Азербайджан заранее готовился к началу военных действий в Нагорном Карабахе. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов.

«Подготовка к началу военных действий в Азербайджане началась задолго. Известно, что Азербайджан запретил российской авиации, летающей из Сирии через Азербайджан, пролетать над территорией Азербайджана. Это было чуть ли не за неделю до начала конфликта. Для чего это вдруг Азербайджан в мирное время запрещает полеты над соей территорией? Для чего местные власти реквизировали всякие грузовички, транспорт у местного населения, наверное, для того чтобы обеспечить поставку живой силы или вооружения», — сказал он.

По мнению А.Дубнова, масштабы столкновения и количество применяемого вооружения указывает на то, что конфликт между Арменией и Азербайджаном уже перерос в войну. Эксперт также добавил, что столкновение может быть выгодно руководствам обеих стран с целью консолидации электората.

Накануне утром армянская сторона объявила, что Азербайджан начал наступление в направлении Нагорного Карабаха по всей линии соприкосновения. Сообщалось об обстрелах населенных пунктов. В свою очередь в Баку обвинили армянских военнослужащих в обстрелах азербайджанских городов и сел.

Посол Армении в России Вардан Тоганян назвал военные действия в Нагорном Карабахе «актом большой агрессии Азербайджана и Турции». Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«То, что происходит сегодня по всему периметру границы, и то, что последние месяцы происходит, это называется актом большой агрессии, крупномасштабных военных действий Азербайджана и Турции против Армении и Нагорного Карабаха, для того чтобы разжечь пламя большой войны на Южном Кавказе. Такого масштаба военных действий с момента всеобъемлющего соглашения о прекращении огня с 1994 года не было ни разу. Сегодня это большая война», — сказал он.

Накануне утром армянская сторона объявила, что Азербайджан начал наступление в направлении Нагорного Карабаха по всей линии соприкосновения. Сообщалось об обстрелах населенных пунктов. В свою очередь в Баку обвинили армянских военнослужащих в обстрелах азербайджанских городов и сел.