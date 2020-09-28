Дональд Трамп отрицает, что не платил налоги

Соответствующие публикации в прессе он назвал сфабрикованными. Газета The New York Times пишет, что Трамп не платил подоходный налог в течение десяти последних лет, утверждая, что теряет больше, чем зарабатывает. Отметим, что нынешний американский президент под разными предлогами отказывается публиковать свои налоговые декларации.
2020-09-28T10:34:38+03:00
2020-09-28T10:47:44+03:00
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10:34, 28 сентября 2020
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