Дональд Трамп отрицает, что не платил налоги

Соответствующие публикации в прессе он назвал сфабрикованными. Газета The New York Times пишет, что Трамп не платил подоходный налог в течение десяти последних лет, утверждая, что теряет больше, чем зарабатывает. Отметим, что нынешний американский президент под разными предлогами отказывается публиковать свои налоговые декларации.