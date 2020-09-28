Армения и Азербайджан отрицают информацию о гибели сотен военнослужащих в Нагорном Карабахе

Так в Ереване и в непризнанной республике утверждают, что в ходе боев на линии соприкосновения с армянской стороны погиб 31 человек. В свою очередь, в Баку утверждают, что вооруженные силы Армении потеряли убитыми и ранеными более 500 военнослужащих, а также отрицают гибель 200 азербайджанских военнослужащих. Ранее в Баку заявляли о пяти погибших и 19 раненых.
2020-09-28T10:31:15+03:00
2020-09-28T10:40:37+03:00
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10:31, 28 сентября 2020
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