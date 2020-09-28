В столичном метро усилили контроль за ношением масок, сообщает агентство «Интерфакс». Ранее городские власти распорядились это сделать в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Этим утром сотрудники метрополитена снова требуют от москвичей надевать маски на входе в вестибюли. Как передаёт корреспондент агентства «Интерфакс», штрафы пассажирам пока что не выписывают, вместо этого с ними проводят разъяснительные беседы. Тем временем наказание за отсутствие средств индивидуальной защиты составляет пять тысяч рублей. В Департаменте транспорта Москвы сегодня сообщили, что с начала эпидемии всего было выписано около восьмидесяти пяти тысяч таких штрафов.

В конце прошлой недели мэр Сергей Собянин еще раз попросил жителей столицы строго соблюдать режим обязательного ношения масок и перчаток в местах массового скопления людей и общественном транспорте. Также он рекомендовал пенсионерам и гражданам с хроническими заболеваниями не выходить из дома без крайней необходимости.

Мэр добавил, что с сегодняшнего утра около трети от всех сотрудников городской администрации переходят на удалённый режим работы. То же самое чиновники рекомендовали сделать и всем крупным предприятиям.

Вчера оперативный штаб по столице объявил о том, что врачи за сутки выявили более двух тысяч новых случаев заражения коронавирусом. За последние три недели этот показатель вырос в несколько раз.