Der Spiegel: Ангела Меркель тайно посетила Алексея Навального в клинике Шарите в Берлине

Немецкий еженедельник Der Spiegel утверждает, что Ангела Меркель тайно посетила Алексея Навального в клинике Шарите в Берлине. Издание ссылается на свои источники и рассказывает об основных целях визита.

Канцлер Германии навестила российского оппозиционера в клинике «в условиях полной секретности», когда тот еще лежал на больничной койке. По данным издания, Меркель таким «необычным жестом подчеркнула солидарность правительства ФРГ с Алексеем Навальным». Ее визит является еще одним свидетельством того, что канцлер не готова спускать ситуацию с отравлением Навального на тормозах и будет пытаться выяснить все обстоятельства произошедшего с ним— подчеркивает Spiegel.

Москва требует от Берлина выслать результаты обследования основателя ФБК для изучения, чтобы в дальнейшем иметь возможность расследовать обстоятельства произошедшего. Пока факт отравления Навального в России не подтвержден, так как врачи Омска не нашли в его анализах следов яда.

Добавим, что сам Алексей Навальный о визите Ангелы Меркель не сообщал.

Алексей Навальный 23 сентября был выписан из больницы. Теперь ему предстоит курс реабилитации.