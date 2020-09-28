В Нагорном Карабахе продолжаются боевые действия, несмотря на призывы ряда стран прекратить огонь

Армения и Азербайджан заявляют о серьезных потерях.

Министерство обороны Азербайджана утром заявило о взятии под контроль стратегических высот вокруг села Талыш в Карабахе. В свою очередь, президент непризнанной Нагорно-Карабахкой республики Араик Арутюнян утверждает, что в результате ночных боев были возвращены утраченные накануне позиции. В Баку заявили, что в Карабахе были убиты более 550 военнослужащих Армении, уничтожены 22 единицы бронетехники, включая танки, 18 беспилотников, восемь артиллерийских установок. В Ереване это отрицают и заявляют, что армия Азербайджана потеряла в боях 200 человек, 30 единиц бронетехники и 20 беспилотников. Утром военное руководство Азербайджана также обвинило Армению в обстрелах города Тертер и заявило и нарушении международного права.

Активные боевые действия идут в регионе вторые сутки. Вину за их начало стороны возлагают друг на друга. В обеих странах введено военное положение. В Азербайджане накануне был ограничен доступ в соцсети и введен комендантский час. В Армении призвали в армию военнослужащих запаса возрастом до 55 лет.

Россия, Германия, Франция, ЕС, а затем и США призвали стороны немедленно прекратить огонь. Турция поддержала Азербайджан. В Ереване опасаются, что Анкара примет участие в конфликте.

Конфликт в Нагорном Карабахе вряд ли перерастет в масштабные военные действия между Арменией и Азербайджаном. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор журнала «Арсенал отечества», полковник в отставке Виктор Мураховский.

«Задействованы те силы, которые находились на линии соприкосновения, я не вижу развертывания каких-то существенных дополнительных сил, которые могли бы говорить о намерении Азербайджана провести масштабную операцию, идут локальные столкновения за отдельные опорные пункты, отдельные господствующие высоты. Вполне возможно, что в таком формате будут достаточно длительные столкновения», — сказал он.

Военный обозреватель подчеркнул, что Россия не будет вмешиваться в конфликт двух стран в рамках Организации Договора о коллективной безопасности на стороне Армении.

«Карабах не относится к Армении, и у нас нет договора ОДКБ с Карабахом, у нас есть Арменией. Против Армении агрессии не совершается, поэтому и ОДКБ не может быть задействован», — заключил он.

Накануне утром армянская сторона объявила, что Азербайджан начал наступление в направлении Нагорного Карабаха по всей линии соприкосновения. Сообщалось об обстрелах населенных пунктов. В свою очередь в Баку обвинили армянских военнослужащих в обстрелах азербайджанских городов и сел.