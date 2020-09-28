Источник в ракетно-космической отрасли: Утечка воздуха на МКС увеличилась в 5 раз за последние месяцы

Утечка воздуха на МКС увеличилась в 5 раз за последние месяцы, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. В Роскосмосе заверили, что безопасности экипажа и самой станции ничего не угрожает.

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года, но в августе 2020 года стало известно, что ее темп возрос. Тогда же для поиска места утечки экипаж закрыл люки в модулях космической станции с целью проверки их герметичности и четыре дня был изолирован в российском сегменте станции. Однако результатов это не принесло. Не смотря на то, что утечка, по заявлениям Роскосмоса, не угрожает ни МКС, ни экипажу, было принято решение о повторной изоляции космонавтов на российском сегменте. Ожидается, что она завершится сегодня после 11.00 мск. Собеседник агентства отметил, что группа управления полетом российского сегмента станции совместно с иностранными партнерами анализирует ситуацию.

Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.