Суд в США временно приостановил запрет на скачивание приложения TikTok, который был введен по указанию Дональда Трампа

Судья Карл Николс согласился с позицией адвоката компании, который утверждал, что приложение, насчитывающее около ста миллионов американских пользователей, является современной версией городской площади, и запрет на скачивание TikTok нарушает свободу слова.
2020-09-28T09:32:22+03:00
2020-09-28T09:39:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:32, 28 сентября 2020
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