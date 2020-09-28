Азербайджан вновь заявляет об обстреле гражданских объектов с армянской стороны

В сообщении внешнеполитического ведомства страны говорится, что азербайджанские военные в Нагорном Карабахе исключительно отвечают на действия противника. Ранее Ереван назвал недостоверной информацию о гибели более пятисот армянских военных в зоне конфликта.
2020-09-28T09:32:06+03:00
2020-09-28T09:37:48+03:00
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09:32, 28 сентября 2020
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