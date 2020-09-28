Немецкий журнал Der Spiegel: Меркель в условиях полной секретности посетила Навального в клинике Шарите

Ангела Меркель в условиях полной секретности посетила Алексея Навального в клинике Шарите, — утверждает немецкий журнал Der Spiegel. Таким образом, канцлер Германии продемонстрировала солидарность своего правительства с российским политиком, который, по данным немецких врачей, был отравлен веществом из группы «Новичок». Der Spiegel не уточняет, когда состоялся визит и не приводит других подробностей. Напомню, Алексей Навальный на прошлой неделе был выписан из больницы, теперь ему предстоит курс реабилитации.
2020-09-28T09:31:13+03:00
2020-09-28T09:34:09+03:00
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09:31, 28 сентября 2020
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