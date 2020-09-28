Европейские страны постепенно возвращаются к режиму ограничений в связи с распространением COVID-19

О введении новых ограничительных мер с понедельника объявил Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В основном, речь идет об изменении графика работы пабов, баров и ресторанов. Посетителям этих заведений вновь будут необходимы маски. Жителям, которым ранее позволили вернуться в офисы, теперь снова советуют по возможности работать из дома. Вырастут до £10 тыс и штрафы для нарушителей режима самоизоляции.

Из-за распространения коронавируса меры безопасности ужесточают и во Франции. В частности, власти департамента Рона на юге страны отменили ярмарки и выставки, в том числе под открытым небом, а также запретили продавать алкоголь в ночное время.

Финляндия на фоне распространения инфекции вновь закроет границы со Швецией и Норвегией из-за высоких показателей заболеваемости в этих странах.

А вот австралийский Мельбурн напротив, переходит ко второму шагу ослабления ограничений по коронавирусу. С сегодняшнего дня здесь отменяется комендантский час. А возобновить учёбы в школах планируется с середины октября.