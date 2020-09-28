На некоторых станциях московского метро сегодня утром усилен контроль за соблюдением пассажирами масочного режима

На некоторых станциях московского метро сегодня утром, по данным «Интерфакса», усилен контроль за соблюдением пассажирами масочного режима. Сотрудники подземки требуют от входящих в метро надеть средства защиты. Штрафы не выписывают, речь идет лишь о разъяснительной работе. С сегодняшнего дня жителям столицы старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендовано оставаться дома.
2020-09-28T09:05:43+03:00
2020-09-28T09:17:38+03:00
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09:05, 28 сентября 2020
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