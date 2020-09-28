Сына экс-губернатора Иркутской области Левченко задержали по подозрению в мошенничестве

Речь идёт о возможных махинациях в сфере госзакупок.

Главное управление по особо важным делам Следственного комитета считает, что депутат Законодательного собрания Иркутской области Андрей Левченко причастен к совершению мошенничества в особо крупном размере. На сайте ведомства сказано, что в 2017-ом году политик совместно с директором ООО «Звезда» Олегом Хамуляком украли из бюджета более 185 миллионов рублей.

По версии следствия они заработали на ремонте лифтов: заключив с зарубежной компанией контракт на 167 миллионов, подозреваемые необоснованно почти вдвое завысили стоимость договора и подали ложные документы в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов. В ведомстве установили, что разницу Левченко и Хамуляк перевели на заранее созданную ими же компанию.

В рамках этого дела обыски прошли как по месту жительства самого депутата, так и у его отца – бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

Источник агентства ТАСС сообщает, что Андрея Левченко сейчас этапируют в Москву. Признаёт ли он вину – пока не известно.