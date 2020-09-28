Меркель, по данным Der Spiegel, тайно посетила Навального, когда он проходил лечение в клинике Шарите в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель, по данным еженедельника Der Spiegel, тайно посетила Алексея Навального, когда он проходил лечение в клинике Шарите в Берлине. Издание ссылается на собственную информацию, при этом пока никаких подробностей нет. Напомним, на прошлой неделе политик был выписан из больницы. Он намерен пройти курс реабилитации. Немецкие медики установили, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок».