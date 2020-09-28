Руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявляет, что ее армия провела операции против Азербайджана

Руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявляет, что ее армия в течение минувшей ночи провела несколько успешных операций против азербайджанских военных. Возвращены ранее утраченные позиции. При этом Ереван отрицает, что в Нагорном Карабахе были убиты более пятисот армянских военных, об этом ранее сообщала азербайджанская сторона. Обстрелы в районе границы продолжаются. Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил начала широкомасштабной войны.

В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждает, что Баку вынуждено отвечать на действия армянской стороны.

МИД России призвал обе стороны прекратить огонь и приступить к переговорам. Открыто Азербайджан поддержала Турция. Дональд Трамп сообщил, что власти США собирают информацию о ситуации в Нагорном Карабахе и выясняют, насколько вероятно прекращение там боевых действий.