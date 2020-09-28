Власти обещают провести служебное расследование из-за несогласованного демонтажа насыпной дамбы в Хабаровске, которая вызвала подтопление десятков гаражей. В местном правительстве не исключают, что это решение было принято одной из строительных организаций. Ситуацией заинтересовалась прокуратура. В Хабаровском крае в зоне паводка сейчас находится около шестидесяти населенных пунктов. В Хабаровске уровень Амура снижается. Между тем, в Комсомольске-на-Амуре наоборот растет.