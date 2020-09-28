Депутат законодательного собрания Иркутской области, сын бывшего губернатора Андрей Левченко задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщает Следственный комитет, дело возбуждено по факту хищения денежных средств из Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Ущерб бюджету области от действий Левченко оценивается в 185 миллионов рублей. Проведены обыски, в том числе, и у бывшего губернатора Сергея Левченко.