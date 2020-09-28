Депутат законодательного собрания Иркутской области, сын бывшего губернатора Андрей Левченко задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщает Следственный комитет, дело возбуждено по факту хищения денежных средств из Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Ущерб бюджету области от действий Левченко оценивается в 185 миллионов рублей. Проведены обыски, в том числе, и у бывшего губернатора Сергея Левченко.
2020-09-28T08:36:21+03:00
2020-09-28T08:50:21+03:00
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08:36, 28 сентября 2020
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