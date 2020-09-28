США предупредили Ирак о возможном закрытии посольства в Багдаде

Как пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на информированные источники, это произойдет в том случае, если Багдад не обеспечит прекращение ракетных обстрелов. Утверждается, что госсекретарь США Майк Помпео уже уведомил об этом руководство Ирака.
2020-09-28T08:32:13+03:00
2020-09-28T08:46:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:32, 28 сентября 2020
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