Баку и Ереван вновь заявляют о возобновлении обстрелов

Министерство обороны Армении отрицает, что в Нагорном Карабахе были убиты более пятисот армянских военных. Ранее эту информацию распространила азербайджанская сторона. По данным непризнанной Нагорно-Карабахской республики, в ходе боев на линии соприкосновения погиб 31 человек. И в Армении, и в Азербайджане ввели военное положение.