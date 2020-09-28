Баку и Ереван вновь заявляют о возобновлении обстрелов

Министерство обороны Армении отрицает, что в Нагорном Карабахе были убиты более пятисот армянских военных. Ранее эту информацию распространила азербайджанская сторона. По данным непризнанной Нагорно-Карабахской республики, в ходе боев на линии соприкосновения погиб 31 человек. И в Армении, и в Азербайджане ввели военное положение.
2020-09-28T08:31:42+03:00
2020-09-28T08:41:30+03:00
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08:31, 28 сентября 2020
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