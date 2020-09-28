Власти Москвы призывают по возможности оставаться дома из-за увеличения числа заболевших коронавирусом

Власти Москвы призывают с сегодняшнего дня по возможности оставаться дома из-за увеличения числа заболевших коронавирусом. В первую очередь, это касается людей пожилого возраста и страдающих хроническими заболеваниями.

Пенсионерам и страдающим тяжелыми болезнями не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок. Власти города также просят временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые живут отдельно, а в магазины и аптеки ходить как можно реже и обязательно в масках и перчатках. Работающим пенсионерам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано перейти на удаленный формат или взять отпуск. При необходимости обещают выдать больничные листы. Организовать дистанционную работу для большинства сотрудников Сергей Собянин попросил руководителей предприятий. Мэр Москвы призвал строго соблюдать меры предосторожности, проводить дезинфекцию, использовать маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию, измерять температуру сотрудников и тестировать их на коронавирус.

За нарушение самоизоляции пенсионеров наказывать не будут, а социальные карты москвичей не заблокируют.