Сотни военных убиты в результате столкновений между Азербайджаном и Арменией

Бои возобновились вчера утром.

Минувшей ночью и в Баку и в Ереване отчитались о потерях своих противников. Так, Азербайджан утверждает, что его вооружённым силам удалось убить более пятисот пятидесяти военных, уничтожить три склада с боеприпасами, сбить восемнадцать беспилотников и взорвать более двадцати единиц тяжёлой техники – сообщает агентство «Интерфакс». В свою очередь в Министерстве обороны Армении объявили, что с азербайджанской стороны погибли около двухсот человек.

Также военные непризнанной Нагорно-Карабахской республики рассказали о том, что у них был убит тридцать один боец. Президент НКР Араик Арутюнян объявил, что Азербайджан занял несколько сёл неподалёку от границы, используя при этом современное вооружение из Турции.

Тем временем и в Армении, и в Азербайджане объявили военное положение. Страны обвиняют друг друга в возобновлении конфликта. Как сообщает агентство ТАСС, сейчас бои в Нагорном Карабахе продолжаются. Также Баку объявили, что этим утром армянские военные обстреливают азербайджанский город к северо-востоку от спорного региона.



Бои между армянами и азербайджанцами, которые начались вчера, стали самыми масштабными с момента заключения перемирия в 1994-ом году.

Россия приложит усилия для того, чтобы погасить конфликт в Нагорном Карабахе, — сообщил РБК директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

По мнению Коновалова, из всех стран, которые входят в Минскую группу, реально занимается ситуацией только Россия.