В Москве сегодня должны включить отопление

А для дачников столичные власти организуют доставку дров по льготным ценам.

Отопительный сезон начнется в Москве досрочно, в первую очередь это коснется жилых домов и социально значимых объектов, написал на своем сайте столичный градоначальник. Раннее включение отопления связано с тем, что из-за обострения пандемии коронавируса сегодня почти два миллиона пожилых и хронически больных москвичей должны оставаться дома.

Большинство из них находятся в городе, отметил Сергей Собянин. По его словам, немало пенсионеров живут на дачах или собираются уехать за город в ближайшее время. Для отопления домов там возобновляется программа доставки дров на дачные и садовые участки по льготным ценам. Подать заявку на получение дров можно на сайте по телефону горячей линии.

В Московской области отопление в многоквартирных домах начали включать 21 сентября.