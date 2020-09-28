В Париже стартовал Открытый Чемпионат Франции по теннису

Сегодня на корт выйдет первая ракетка мира Новак Джокович и сразу несколько российских теннисистов.

На недавнем UDS Open Джокович, напомним, был дисквалифицирован за неспортивное поведение. Однако уже следующий турнир в его исполнении был близок к идеальному. На римском грунте Новак завоевал свой 81-й трофей в одиночном разряде. На Ролан Гаррос Джокович стартует сегодня матчем против молодого шведского теннисиста Михаэля Иммера.

Выйдут на парижский грунт сегодня и наши ведущие мастера. Даниил Медведев сразится против представителя Венгрии Мартона Фучовича. Соперником Карена Хачанова станет польский теннисист Камиль Майхшан.

Андрей Рублев поборется за выход во второй круг с опытным американцем Сэмом Куэрри. Накануне Рублев завоевал свой уже третий в сезоне трофей, одолев в финале турнира в Гамбурге Стефаноса Циципаса из Греции.

Ждет сегодня болельщиков и первое на Ролан Гаррос российское дерби. Светлана Кузнецова выйдет на корт против Анастасии Павлюченковой.