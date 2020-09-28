В Киеве должно начаться рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Павла Шеремета

Сегодня, как ожидается, будет окончательно сформирован список присяжных, а прокуратура представит финальную версию обвинительного заключения. Шевченковский районный суд украинской столицы приступает к рассмотрению одного из самых резонансных дел последнего времени.

Процесс пройдет с участием причастных. На скамье подсудимых трое, согласно одной из статей Уголовного кодекса, которую им инкриминируют, в случае если причастность к преступлению будет доказана, им может грозить пожизненное лишение свободы. Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

По версии следствия, убийство Павла Шеремета готовили пять человек. Юлия Кузьменко, закладывала взрывчатку под автомобиль, Андрей Антоненко, волонтер АТО и рок-музыкант, якобы был организатором убийства, помогая Кузьминки покинуть место преступления. И медик Яна Дугарь, которая проводила разведку в квартале, где убили журналиста, фотографируя камеры наружного наблюдения. Антоненко и Кузьменко содержались под стражей, Дугарь находилась под домашним арестом.

На рассмотрении дела судом присяжных настаивали обвиняемые. Своей причастности к гибели Шеремета они не отрицают.