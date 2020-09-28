Депутат и сын экс-губернатора Иркутской области Левченко задержан по делу о коррупции

Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. По ее словам, Левченко был задержан, следователи провели обыски по месту его жительства и работы, а также у его отца — бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Решается вопрос об избрании Левченко-младшему меры пресечения, передаёт РИА Новости.

В феврале 2019 года СК завел уголовное дело о хищении средств у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области по статье 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере). В рамках этого дела уже предъявлено обвинение директору ООО «Звезда» Олегу Хамуляку. Следователям удалось установить, что Левченко также причастен к хищению.

Следствием установлено, что в октябре 2017 года Хамуляк предоставил министерству по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области подложные документы. Это были заявки на участие в предварительном отборе подрядных организаций для ремонта и замены лифтового оборудования и ремонту лифтовых шахт, отметила Петренко.

По ее словам, затем Хамуляк совместно с Левченко заключил с зарубежной компанией договор на поставку в Иркутск лифтового оборудования на сумму более 167 миллионов рублей. Этот договор Хамуляк предоставил в фонд для получения аванса согласно заключенным договорам. После этого Хамуляк и Левченко создали еще одну компанию, с помощью которой стоимость ремонтных работ была необоснованно увеличена уже до 319,6 миллиона рублей, утверждает следствие. В дальнейшем в фонд регулярно предоставлялись отчеты, содержащие заведомо завышенную сумму, отметила Петренко.

«В результате противоправных действий Хамуляка и Левченко Иркутской области причинен ущерб в особо крупном размере более чем на 185 миллионов рублей», — заявила представитель СК РФ.

Согласно данным на сайте заксобрания Иркутской области, Левченко-младшему 38 лет, он отобрался в региональный парламент в 2018 году по партийному списку КПРФ, состоит в комитете по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству. В 2016–2018 годах также был депутатом заксобрания, а в 2012–2014 годах — гордумы Ангарска. С 2011 года работает генеральным директором ЗАО «Стальконструкция».

Его отец Сергей Левченко — член президиума ЦК КПРФ. Был депутатом Госдумы в трех созывах. В октябре 2015 года занял пост губернатора Иркутской области. В декабре 2019 года ушел в отставку по собственному желанию, временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Игорь Кобзев, который ранее занимал должность замглавы МЧС России. Отставке Левченко предшествовали две волны наводнения, которые Приангарье пережило летом 2019 года. Тогда были подтоплены почти 11 тысяч жилых домов и пострадали более 45 тысяч человек, погибли свыше 20.