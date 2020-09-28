Азербайджанская армия продвинулась вглубь территории Нагорного Карабаха на северо-восточном и южном направлениях

Это признал президент непризнанной республики Араик Арутюнян. Он также обвинил Турцию в активном вмешательстве в конфликт. Арутюнян также утверждает, что противоположная сторона использует турецкие истребители F-16, которые прибыли в регион еще месяц назад для участия в маневрах.

Накануне утром армянская сторона объявила, что Азербайджан начал наступление в направлении Карабаха по всей линии соприкосновения. Сообщалось об обстрелах населенных пунктов. В свою очередь в Баку обвинили армянских военнослужащих в обстрелах азербайджанских городов и сел.

Власти Азербайджана настаивают, что республиканская армия лишь отвечает на действия армянской стороны. Международное право на стороне Баку, — утверждает президент страны Ильхам Алиев. По словам Алиева, вооруженные силы Азербайджана полностью укомплектованы, необходимости в мобилизации нет.

Между тем с сегодняшнего дня на всей территории государства действует военное положение. А в столице, крупных городах и районах вблизи конфликта введен комендантский час.