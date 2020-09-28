Граждане Швейцарии проголосовали против ограничений на работу и проживание для выходцев из Евросоюза

За расторжение соглашения с ЕС накануне выступили 38% участников референдума, 62% высказались против. Само голосование проводилось по предложению правой Швейцарской народной партии, которая входит в правящую коалицию. Сторонники отмены соглашения считают, что оно не обеспечивает контроля над миграцией. В Швейцарии живут около 1,5 млн граждан Евросоюза. И около полумиллиона швейцарцев работают за рубежом.
2020-09-28T05:04:00+03:00
2020-09-28T04:42:39+03:00
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05:04, 28 сентября 2020
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