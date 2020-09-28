Кипрская полиция проведет расследование возможных нарушений при выдаче т.н. «золотых» паспортов

Местная газета Cyprus Mail пишет, что специальный комитет правительства обнаружил, что как минимум семь человек получили паспорта под ложным предлогом или утаив важную информацию. Также комитет рекомендовал лишить паспортов еще 12 человек, которых разыскивают власти других стран. Есть ли среди них граждане России, не уточняется.

С 2008 по 2012 годы более 140 россиян получили гражданство острова в обмен на инвестиции. Из них более тридцати входили в т.н. «группу высокого риска». Сюда входят не только лица, которые находятся в розыске, но и руководители структур, которые оказались под санкциями, а также действующие и бывшие чиновники и члены их семей.