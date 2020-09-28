Всероссийская акция протеста медработников оказалась под угрозой срыва

Как пишет газета «КоммерсантЪ», причиной стал коронавирус. В 20 городах врачи получили отказы властей согласовать пикеты из-за действующего режима повышенной готовности. Несмотря на это, в минувшие выходные пикеты медиков состоялись в Пензе, Астрахани и Санкт-Петербурге. Согласованные акции прошли также во Владимире и удмуртском Глазове. Врачи потребовали выплат за работу с пациентами с коронавирусом — их анонсировал в апреле президент Владимир Путин — и расширения списка получателей таких доплат. таковых. Новые акции, по сведениям издания, запланированы в Воронеже, Ижевске, Сочи, башкирском Салавате и Екатеринбурге, а в середине октября — в Москве.
2020-09-28T05:04:00+03:00
2020-09-28T04:42:03+03:00
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05:04, 28 сентября 2020
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