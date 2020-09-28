Президент США Дональд Трамп, как утверждает газета The New York Times, заплатил в 2016 году всего $ 750 налогов

Такую же сумму он выплатил в качестве налогов и в первый год своего президентства, пишет издание со ссылкой на документы налогового ведомства. При этом за 10 из предыдущих 15 лет Трамп вообще не выплатил ни цента, сославшись на то, что его расходы были выше доходов, отмечает газета. Глава Белого дома такие обвинения отверг. Он назвал сведения в публикации ложными. Статья вышла в преддверии первых дебатов президента с главным соперником на предстоящих выборах – Джо Байденом. Мероприятие запланировано на вторник.
2020-09-28T05:04:00+03:00
2020-09-28T04:41:48+03:00
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05:04, 28 сентября 2020
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