Программа восстановления российской экономики в своей финальной версии стоит почти 6,5 трлн. рублей

Как пишет газета «КоммерсантЪ», с точки зрения финансирования план уже более чем наполовину исполнен. Сам документ, как отмечает издание, отличается от своих летних ранних версий. Его можно назвать первой в истории российского правительств попыткой объединения уже предпринятых антикризисных действий и новых целей развития в единую программу. Основная идея программы из более 500 мероприятий до конца следующего года заключается в необходимости выйти на рост в 3% ВВП. Это предполагается через цифровизацию среды госуправления и взаимодействие с бизнесом, массовое дерегулирование, дорожные инвестиции и точечные субсидии.