Программа восстановления российской экономики в своей финальной версии стоит почти 6,5 трлн. рублей

Как пишет газета «КоммерсантЪ», с точки зрения финансирования план уже более чем наполовину исполнен. Сам документ, как отмечает издание, отличается от своих летних ранних версий. Его можно назвать первой в истории российского правительств попыткой объединения уже предпринятых антикризисных действий и новых целей развития в единую программу. Основная идея программы из более 500 мероприятий до конца следующего года заключается в необходимости выйти на рост в 3% ВВП. Это предполагается через цифровизацию среды госуправления и взаимодействие с бизнесом, массовое дерегулирование, дорожные инвестиции и точечные субсидии.
2020-09-28T04:07:56+03:00
2020-09-28T04:07:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:07, 28 сентября 2020
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