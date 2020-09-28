Сразу в нескольких странах прошли протесты против ограничений из-за коронавируса

В Чехии участники митинга в Праге обвинили власти в нарушении гражданских прав и свобод. Они добиваются отмены требования носить медицинские маски в помещениях, общественном транспорте и на массовых мероприятиях. В Мадриде сотни демонстрантов выступали против ужесточения карантина для беднейших районов города. Их жителям разрешается теперь покидать пределы кварталов только ради того, чтобы добраться до работы и школы или попасть к врачу. В центре Парижа собрались владельцы ресторанов, баров и дискотек. Они выступили против сокращения времени работы заведений.
2020-09-28T04:07:28+03:00
2020-09-28T04:07:28+03:00
https://echo.msk.ru/news/2716111-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:07, 28 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Нагорный Карабах стал кровоточащей раной, которой определенные силы не дают возможность зажить Я призываю братские азербайджанский и армянский народы остановить бессмысленное кровопролитие, которое все дальше и дальше уводит конфликт от пониманий разума и человечности. Не стоит в этой ситуации искать виновных в противоположной стороне и тех, кто первым выстрелил…