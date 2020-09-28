Сразу в нескольких странах прошли протесты против ограничений из-за коронавируса

В Чехии участники митинга в Праге обвинили власти в нарушении гражданских прав и свобод. Они добиваются отмены требования носить медицинские маски в помещениях, общественном транспорте и на массовых мероприятиях. В Мадриде сотни демонстрантов выступали против ужесточения карантина для беднейших районов города. Их жителям разрешается теперь покидать пределы кварталов только ради того, чтобы добраться до работы и школы или попасть к врачу. В центре Парижа собрались владельцы ресторанов, баров и дискотек. Они выступили против сокращения времени работы заведений.