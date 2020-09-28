Все граждане Узбекистана покинули временный лагерь в Самарской области, уверяют местные власти

Выходцы из Средней Азии дожидались возможности вернуться на родину. Около 300 мигрантов выехали из России вывозным поездом, говорят в администрации области. Временный лагерь начали сворачивать. В этом пункте ранее собрались около 4 тысяч человек, в основном граждане Узбекистана. Они не смогли выехать домой из-за закрытых на фоне пандемии коронавируса границ.