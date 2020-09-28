Московская полиция задержала не менее девяти человек на акции протеста у посольства Белоруссии

Всех их к вечеру отпустили, пишет сайт «ОВД-Инфо». На одного из задержанных, музыканта Кирилла Медведева, составили протокол о мелком хулиганстве и выписали штраф в 500 рублей. Акции солидарности с протестующими жителями Белоруссии регулярно проходят у посольства республики в Москве с начала августа. Также периодически полиция задерживает некоторых участников.
2020-09-28T04:06:10+03:00
2020-09-28T04:06:10+03:00
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04:06, 28 сентября 2020
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