Московская полиция задержала не менее девяти человек на акции протеста у посольства Белоруссии

Всех их к вечеру отпустили, пишет сайт «ОВД-Инфо». На одного из задержанных, музыканта Кирилла Медведева, составили протокол о мелком хулиганстве и выписали штраф в 500 рублей. Акции солидарности с протестующими жителями Белоруссии регулярно проходят у посольства республики в Москве с начала августа. Также периодически полиция задерживает некоторых участников.