Азербайджан призывает мировое сообщество наказать Армению за гибель мирных жителей при обстрелах в Карабахе

По данным Генпрокуратуры республики, по меньшей мере, пять человек, члены одной семьи, были убиты в результате в результате артиллерийского удара. В свою очередь Армения обратилась в Европейский суд по правам человека. Ереван требует обязать Азербайджан прекратить бомбардировки гражданских объектов. Точное число погибших за минувшие сутки в зоне конфликта пока неизвестно. Стороны утверждают, что убито несколько сотен военнослужащих противника.
2020-09-28T04:04:38+03:00
2020-09-28T04:05:10+03:00
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04:04, 28 сентября 2020
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Нагорный Карабах стал кровоточащей раной, которой определенные силы не дают возможность зажить Я призываю братские азербайджанский и армянский народы остановить бессмысленное кровопролитие, которое все дальше и дальше уводит конфликт от пониманий разума и человечности. Не стоит в этой ситуации искать виновных в противоположной стороне и тех, кто первым выстрелил…