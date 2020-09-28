Азербайджан призывает мировое сообщество наказать Армению за гибель мирных жителей при обстрелах в Карабахе

По данным Генпрокуратуры республики, по меньшей мере, пять человек, члены одной семьи, были убиты в результате в результате артиллерийского удара. В свою очередь Армения обратилась в Европейский суд по правам человека. Ереван требует обязать Азербайджан прекратить бомбардировки гражданских объектов. Точное число погибших за минувшие сутки в зоне конфликта пока неизвестно. Стороны утверждают, что убито несколько сотен военнослужащих противника.