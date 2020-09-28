Власти США внимательно следят за ситуацией в Нагорном Карабахе, заверил президент страны Дональд Трамп

По его словам, Вашингтон намерен посмотреть, может ли он остановить эскалацию конфликта. Глава Белого дома заметил, что в самом регионе у США хорошие отношения со многими. Накануне в зоне конфликта вспыхнули боевые действия. Армения и Азербайджан обвиняют в провокации друг друга.
2020-09-28T04:04:04+03:00
2020-09-28T04:04:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:04, 28 сентября 2020
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Нагорный Карабах стал кровоточащей раной, которой определенные силы не дают возможность зажить Я призываю братские азербайджанский и армянский народы остановить бессмысленное кровопролитие, которое все дальше и дальше уводит конфликт от пониманий разума и человечности. Не стоит в этой ситуации искать виновных в противоположной стороне и тех, кто первым выстрелил…