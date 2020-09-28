Власти США внимательно следят за ситуацией в Нагорном Карабахе, заверил президент страны Дональд Трамп

По его словам, Вашингтон намерен посмотреть, может ли он остановить эскалацию конфликта. Глава Белого дома заметил, что в самом регионе у США хорошие отношения со многими. Накануне в зоне конфликта вспыхнули боевые действия. Армения и Азербайджан обвиняют в провокации друг друга.