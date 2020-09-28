Скорость утечки воздуха на МКС возросла в пять раз, рассказал источник агентства РИА Новости

По этой причине, пояснил он, пришлось дважды изолировать экипаж на российском сегменте. Изначально небольшую утечку обнаружили год назад. В прошлом месяце стало известно, что ее темп возрос. Место утечки, однако, так и не нашли. Повторная изоляция экипажа на российском сегменте проводится с выходных. Ожидается, что она завершится сегодня после 11.00 мск. В пресс-службе Роскосмоса сказал агентству, что безопасности экипажа МКС и самой станции ничего не угрожает.