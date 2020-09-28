Скорость утечки воздуха на МКС возросла в пять раз, рассказал источник агентства РИА Новости

По этой причине, пояснил он, пришлось дважды изолировать экипаж на российском сегменте. Изначально небольшую утечку обнаружили год назад. В прошлом месяце стало известно, что ее темп возрос. Место утечки, однако, так и не нашли. Повторная изоляция экипажа на российском сегменте проводится с выходных. Ожидается, что она завершится сегодня после 11.00 мск. В пресс-службе Роскосмоса сказал агентству, что безопасности экипажа МКС и самой станции ничего не угрожает.
2020-09-28T03:06:35+03:00
2020-09-28T03:06:35+03:00
https://echo.msk.ru/news/2716101-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:06, 28 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Нагорный Карабах стал кровоточащей раной, которой определенные силы не дают возможность зажить Я призываю братские азербайджанский и армянский народы остановить бессмысленное кровопролитие, которое все дальше и дальше уводит конфликт от пониманий разума и человечности. Не стоит в этой ситуации искать виновных в противоположной стороне и тех, кто первым выстрелил…