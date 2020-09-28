Соединенные штаты вывели из Европы стратегические бомбардировщики B-52H

До этого они временно располагались авиабазе в Великобритании. Как пояснили в американском командовании ВВС, миссия была завершена. Самолеты прибыли в Европу в конце августа. Шесть американских стратегических бомбардировщиков, каждый из которых способен нести ядерное оружие, совершили не менее 30 учебных полетов над Европой, передает агентство «Интерфакс». В том числе эти самолеты пролетали у западных и южных границ России.
2020-09-28T03:05:52+03:00
2020-09-28T03:05:52+03:00
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03:05, 28 сентября 2020
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