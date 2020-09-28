В Домодедовский суд поступило дело о похищении выпускника Академии ФСБ гражданами Белоруссии для Украины

По версии следствия уроженец Белоруссии Андрей Цейко вместе с двумя знакомыми напал на подмосковный коттедж бывшего офицера ФСБ, который сейчас работает в сфере IT-технологий, пишет газета «КоммерсантЪ». Бизнесмену сделали некую парализующую инъекцию и на его же джипе вывезли через Белоруссию на Украину. Там его осудили по обвинению в контрабанде шпионской техники, но он смог вернуться на родину. Единственный задержанный по этому делу, Цейко, утверждает, что экс-чекист поехал за границу по своей воле. А сам он стал случайной жертвой интриг в некоем «шпионско-любовном» треугольнике.