Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном

В Кремле сказали, что телефонный разговор состоялся по инициативе Еревана. Российский лидер отметил, что сейчас важно не допустить дальнейшего обострения и необходимо прекратить военные действия. Пашинян говорил о том, что недопустимо вмешательство третьих сил в конфликт. Баку и Ереван обвиняют друг друга в новом обострении в зоне конфликта.