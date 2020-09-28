Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном

В Кремле сказали, что телефонный разговор состоялся по инициативе Еревана. Российский лидер отметил, что сейчас важно не допустить дальнейшего обострения и необходимо прекратить военные действия. Пашинян говорил о том, что недопустимо вмешательство третьих сил в конфликт. Баку и Ереван обвиняют друг друга в новом обострении в зоне конфликта.
2020-09-28T03:04:53+03:00
2020-09-28T03:04:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:04, 28 сентября 2020
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