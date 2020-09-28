Соединенные штаты призвали Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня

В американском Госдепартаменте подчеркнули, что Вашингтон решительно осуждает эскалацию насилия. Кроме того, власти США предостерегают внешние силы от вмешательства в конфликт. Накануне Азербайджан обвинил вооруженные силы Армении в обстреле населенных пунктов на границе Нагорного Карабаха. В свою очередь Ереван обвинил Баку в обстреле городов непризнанной республики, в том числе Степанакерта. В министерстве обороны Армении также утверждали, что в ходе конфликта противоположная сторона использовала турецкое вооружение, а на стороне Азербайджана, якобы были замечены наемники из Турции.