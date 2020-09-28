Лесные пожары бушуют под Воронежем

Их площадь накануне достигла почти 100 га, обнаружены новые очаги. На помощь местным спасателям переброшены сотрудники МЧС из Липецкой и Тульской областей, привлечена авиатехника, рассказали в региональном МЧС. Борьбу с огнем осложняют сильный ветер и отсутствие поблизости источников воды, передает агентство ТАСС. Власти говорят, что угрозы населенным пунктам нет.