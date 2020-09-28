Министр энергетики России Александр Новак: мировой спрос на нефть к концу года опустится на 10% по сравнению с 2019-м

Восстановление энергетической отрасли будет небыстрым, сказал он на встрече министров энергетики G20. Выход на докризисный уровень займет много времени. Спрос на продукцию нефтепереработки упал чуть больше чем на четверть. Это произошло из-за сокращения автомобильных и авиаперевозок, добавил министр. Чуть ранее Новак допускал, спрос на нефть может выйти на докризисный уровень уже к следующему году.
2020-09-28T02:07:30+03:00
2020-09-28T02:07:30+03:00
https://echo.msk.ru/news/2716089-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:07, 28 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Нагорный Карабах стал кровоточащей раной, которой определенные силы не дают возможность зажить Я призываю братские азербайджанский и армянский народы остановить бессмысленное кровопролитие, которое все дальше и дальше уводит конфликт от пониманий разума и человечности. Не стоит в этой ситуации искать виновных в противоположной стороне и тех, кто первым выстрелил…