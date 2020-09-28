Министр энергетики России Александр Новак: мировой спрос на нефть к концу года опустится на 10% по сравнению с 2019-м

Восстановление энергетической отрасли будет небыстрым, сказал он на встрече министров энергетики G20. Выход на докризисный уровень займет много времени. Спрос на продукцию нефтепереработки упал чуть больше чем на четверть. Это произошло из-за сокращения автомобильных и авиаперевозок, добавил министр. Чуть ранее Новак допускал, спрос на нефть может выйти на докризисный уровень уже к следующему году.