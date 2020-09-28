В столичном регионе с сегодняшнего дня людям старше 65 лет и с хроническими заболеваниями рекомендован домашний режим

Такие распоряжения подписали на днях как мэр Москвы Сергей Собянин, так и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Власти поясняют, что ограничения носят рекомендательный характер. В то же время они предупреждают, что будет усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах и на транспорте. До этого подобный карантин действовал весной. Сейчас вновь отмечается подъем заболеваемости коронавирусом. В Москве накануне впервые с июня было зафиксировано более 2 тысяч новых случаев за сутки.
2020-09-28T02:06:23+03:00
2020-09-28T02:06:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 28 сентября 2020
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