Число жертв коронавируса в мире превысило 1 млн

Такую цифру назвали представители международной группы волонтеров, которые отслеживают ситуацию вокруг распространения инфекции. Всего в мире с начала пандемии выявлено свыше 33 млн инфицированных, более 24,5 млн человек выздоровели. В тройке стран с наибольшим числом заразившихся оказались США, Индия и Бразилия. Ранее Всемирная организация здравоохранения не исключила, что от последствий коронавируса погибнет до 2 млн человек, прежде чем станет доступной эффективная вакцина.
2020-09-28T02:05:25+03:00
2020-09-28T02:05:25+03:00
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02:05, 28 сентября 2020
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