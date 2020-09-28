Число жертв коронавируса в мире превысило 1 млн

Такую цифру назвали представители международной группы волонтеров, которые отслеживают ситуацию вокруг распространения инфекции. Всего в мире с начала пандемии выявлено свыше 33 млн инфицированных, более 24,5 млн человек выздоровели. В тройке стран с наибольшим числом заразившихся оказались США, Индия и Бразилия. Ранее Всемирная организация здравоохранения не исключила, что от последствий коронавируса погибнет до 2 млн человек, прежде чем станет доступной эффективная вакцина.