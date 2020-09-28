Организация объединенных наций призывает Армению и Азербайджан к прекращению боев

Там осудили гибель мирных жителей в результате возобновления боевых действий в Нагорном Карабахе. Ситуацию в регионе Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш собирается обсудить с лидерами Армении и Азербайджана. Обстановка в регионе обострилась накануне. Ереван и Баку обвиняют друг друга в провокации. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе среди мирного населения.