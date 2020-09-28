Организация объединенных наций призывает Армению и Азербайджан к прекращению боев

Там осудили гибель мирных жителей в результате возобновления боевых действий в Нагорном Карабахе. Ситуацию в регионе Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш собирается обсудить с лидерами Армении и Азербайджана. Обстановка в регионе обострилась накануне. Ереван и Баку обвиняют друг друга в провокации. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе среди мирного населения.
2020-09-28T02:04:57+03:00
2020-09-28T02:04:57+03:00
https://echo.msk.ru/news/2716083-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:04, 28 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Нагорный Карабах стал кровоточащей раной, которой определенные силы не дают возможность зажить Я призываю братские азербайджанский и армянский народы остановить бессмысленное кровопролитие, которое все дальше и дальше уводит конфликт от пониманий разума и человечности. Не стоит в этой ситуации искать виновных в противоположной стороне и тех, кто первым выстрелил…