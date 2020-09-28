Министерство обороны Армении утверждает, что в боях в воскресенье были убиты около 200 военных Азербайджана

При этом уничтожены около 30 азербайджанских танков и единиц бронетехники и около 20 беспилотников противника, добавили в Еереване. В министерстве обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сказали, что со стороны Армении погибли 16 человек и еще примерно 100 были ранены.

В свою очередь министерство обороны Азербайджана утверждает, что убиты более 550 военнослужащих Армении. Подбиты 22 танка и другой тяжелой бронетехники, 18 беспилотников. Есть потери и среди мирного населения.