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02:04, 28 сентября 2020

Министерство обороны Армении утверждает, что в боях в воскресенье были убиты около 200 военных Азербайджана

При этом уничтожены около 30 азербайджанских танков и единиц бронетехники и около 20 беспилотников противника, добавили в Еереване. В министерстве обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сказали, что со стороны Армении погибли 16 человек и еще примерно 100 были ранены.
В свою очередь министерство обороны Азербайджана утверждает, что убиты более 550 военнослужащих Армении. Подбиты 22 танка и другой тяжелой бронетехники, 18 беспилотников. Есть потери и среди мирного населения.



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