Девятый тур чемпионата России по футболу завершится сегодня матчем между клубами «Химки» и «Динамо»

Команды сыграют на стадионе «Химки-Арена». У подмосковного клуба пока на счету нет ни одной победы с начала сезона. Он занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице. «Динамо» располагается в середине, на 8-м месте. Лидирует действующий чемпион, питерский «Зенит».
2020-09-28T01:10:03+03:00
2020-09-28T01:10:03+03:00
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01:10, 28 сентября 2020
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