Девятый тур чемпионата России по футболу завершится сегодня матчем между клубами «Химки» и «Динамо»

Команды сыграют на стадионе «Химки-Арена». У подмосковного клуба пока на счету нет ни одной победы с начала сезона. Он занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице. «Динамо» располагается в середине, на 8-м месте. Лидирует действующий чемпион, питерский «Зенит».